الموانئ الإيرانية تطلق الثلاثاء صفارات السفن تحية للأطقم الطبية

وتابع مرزبان، ان هذه الخطوة الرمزية تأتي إشادة بالجهود الدؤوبة للأطقم الطبية والصحية في أنحاء العالم وكذلك وطننا العزيز إيران في الظروف الراهنة التي باتت جميع دول العالم تعاني فيها من جائحة كورونا.

وعلى صعيد آخر، أشار إلى مشكلات البحارة قائلا، إن إحدى أهم المشاكل التي يعاني منها البحارة هي الحصول على الإجازة على البر والخدمات الطبية في موانئ دول المقصد والتي أدى تفشي وباء كورونا الى تفاقمها وإثارة مزيد من القلق بهذا الشأن. وقد دعت المنظمات الدولية كالمنظمة البحرية الدولية (IMO) والاتحاد الدولي للنقل جميع الحكومات إلى عدم حرمان البحارة من هذه الحقوق الطبيعية مع الالتزام بجميع البروتوكولات الصحية.

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