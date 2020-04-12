صحيفة صينية : ايران دولة سياحية جميلة

واكدت الصحيفة الصينيةفي تقرير لها، ان ايران تمتلك مقومات سياحية ومعالم تاريخية وطبيعة منقطعة النظير؛ مما يتيح لها استقطاب نسبة كثيرة من السياح رغم ظروف الحظر والضغوط التي تمر بها حاليا.

وفيما اشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الى الاضرار الشديدة التي لحقت بالقطاع السياحي في ايران جراء الحظر وانتشار فيروس كورونا، نوهت في الوقت نفسه الى ان هذه التحديات لا تخل بالمعالم السياحية والتراثية في هذا البلد اطلاقا.

واستدلت الصحيفة الصينية بآراء مجموعة من السياح البلجيكيين الذين قاموا بزيارة ايران مؤخرا، قولهم ان الايرانيين ورغم الحظر والضغوط بذلوا جهودا حثيثة خلال الاشهر الماضية للنهوض بالمستوى السياحي في بلادهم.

انتهى ** ح ع