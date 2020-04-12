68 بالمئة زيادة في صادرات جمارك آذربايجان الشرقية

وفي تصريح لها للمراسلين اليوم الأحد، أضافت أورنغي، ان إجمالي السلع التي تم تصديرها من المحافظة الى خارج البلاد خلال العام الماضي بلغت مليونين و549 ألفا و358 طنا، فاقت قيمتها 132 ألفا و469 مليار ريال (يعادل الدولار 42000 ريال حسب التسعيرة الحكومية).

وبينت، ان هذا الكم من الصادرات في العام الماضي يظهر زيادة من حيث القيمة بنسبة 68 بالمئة ومن حيث الوزن بنسبة 19 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأشارت الى أن مدينة تبريز كانت لها الحصة الأكبر من الصادرات غير النفطية من بين جمارك محافظة آذربايجان الشرقية.

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