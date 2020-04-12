إيران تصف الحظر بمؤامرة الطابور الخامس في أزمة كورونا

وفي تقرير أصدرته اليوم الأحد، أضافت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: بات العالم اليوم يواجه بأسره حربا عالمية ضد كوفيد-19؛ هذا الفيروس المعدي للغاية والذي يهاجم الجميع بلا هوادة، كعدو مشترك لجميع أفراد الأسرة البشرية، يهدد حياة الجميع ولا يأبه لأي جنسية أو عرق أو لون أو دين أو جنس لضحاياه.

يتبع..أ م د