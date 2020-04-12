قريبا.. تدشين اكبر مصنع للكمامات في ايران بطاقة انتاج 2 مليون كمامة يوميا

وقال ربيعي في تصريح له اليوم الاحد انه سيتم في غضون الايام العشرة القادمة تدشين مصنع في مدينة اشتهارد الصناعية في محافظة البرز قادر على انتاج مليوني كمامة يوميا.

واضاف، ان الطاقة الانتاجية لهذا المصنع البالغة 2 مليون كمامة يوميا يمكنها تغطية جزء كبير من حاجة البلاد في هذا المجال.

واكد بان الجهود الدؤوبة للصناعيين في قطاع الانتاج ادت الى توفير الاحتياجات الصحية والغذائية وان لا يواجه المواطنون مشكلة ما في هذا الجانب في حين نرى حتى في بعض الدول المتقدمة نقصا في المناديل الورقية.

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