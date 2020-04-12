١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٠:٢٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83748474
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قريبا.. تدشين اكبر مصنع للكمامات في ايران بطاقة 2 مليون كمامة يوميا

قريبا.. تدشين اكبر مصنع للكمامات في ايران بطاقة 2 مليون كمامة يوميا

كرج / 12 نيسان / ابريل /ارنا- اعلن المدير التنفيذي لشركة المدن الصناعية في محافظة البرز غرب طهران رامين ربيعي بانه سيتم قريبا تدشين اكبر مصنع لانتاج الكمامات في ايران بطاقة 2 مليون كمامة يوميا في سياق الجهود المبذولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال ربيعي في تصريح له اليوم الاحد انه سيتم في غضون الايام العشرة القادمة تدشين مصنع في مدينة اشتهارد الصناعية في محافظة البرز قادر على انتاج مليوني كمامة يوميا.

واضاف، ان الطاقة الانتاجية لهذا المصنع البالغة 2 مليون كمامة يوميا يمكنها تغطية جزء كبير من حاجة البلاد في هذا المجال.

واكد بان الجهود الدؤوبة للصناعيين في قطاع الانتاج ادت الى توفير الاحتياجات الصحية والغذائية وان لا يواجه المواطنون مشكلة ما في هذا الجانب في حين نرى حتى في بعض الدول المتقدمة نقصا في المناديل الورقية.

انتهى ** 2342

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