126 ألف طن.. الإنتاج الزراعي بمدينة آران وبيدغل في العام الماضي

وعلى هامش تفقده الأراضي الزراعية اليوم الأحد، أضاف بايبوردي في تصريح لمراسل إرنا، ان المنتجات الزراعية والبستانية لمدينة آران وبيدغل شكلت 86 ألف طن من إجمالي منتجات المدينة في العام الماضي، فيما كانت المنتجات الحيوانية والبروتينية 40 ألف طن.

وتابع، ان أهم المنتجات الزراعية بالمدينة تشمل القمح والشعير وانواع الخضروات والمحاصيل الصيفية والأعشاب الطبية التي بلغ إنتاجها في العام الماضي قرابة 81 ألف طن.

وأشار حاكم آران وبيدغل، الى أن الفستق والرمان والورد الجوري والزعفران هي أهم المنتجات البستانية في هذه المدينة وأضاف انه تم إنتاج 6 أطنان من هذه المحاصيل في العام الماضي.

ولفت إلى انتاج 40 ألف طن من المنتجات الحيوانية والبروتينية في المدينة خلال العام الماضي، وأوضح ان هذه الكمية تشمل 30 ألف طن من الحليب، وثلاثة آلاف و 600 طن من اللحوم البيضاء، و 1500 طن من اللحوم الحمراء، و 5 آلاف طن من البيض، و 7.5 أطنان من العسل، و 60 طن من الأسماك، و13 كغم من الكافيار.

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