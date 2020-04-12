محافظ طهران يؤكد على دعم المراكز الاقتصادية المتضررة بسبب كورونا

وفي تصريح ادلى به الاحد اشار محسني بندبي الى اسلوبين متبعين للسيطرة على هذا المرض على الصعيد العالمي وقال، ان احد هذين الاسلوبين هو اجراء عدد كبير من عمليات الاختبار حيث تتقدم كوريا الجنوبية والمانيا في هذا المجال والاسلوب الاخر هو البقاء في المنازل وكسر سلسلة انتقال الفيروس.

واضاف، ان استراتيجية البقاء في المنزل مطبقة في بلادنا وان الاشراف على ذلك جاء بنتائج مؤثرة.

يذكر ان احدث احصائية حول فيروس كورونا في البلاد حتى ظهر الاحد تشير وفقا لتصريح المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي كيانوش جهانبور الى اصابة 71686 وتعافي 43894 ووفاة 4474 شخصا.

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