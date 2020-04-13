اليمن..أكثر من 12 زحفا وأكثر من 100 غارة لطيران العدوان خلال 72 ساعة

وأوضح المتحدث الرسمي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن أيضاً أكثر من 100 غارة على عدد من المحافظات.

واضاف العميد سريع إن غارات طيران العدوان طالت عدد من المحافظات، وتركزت بشكل أكبر على محافظتي مأرب والجوف.

تصريح المتحدث باسم القوات المسلحة اعقب تغريدة للناطق باسم الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أشار خلالها الى أن جملة من الغارات والزحوفات شنتها قوى العدوان رغم إعلانها وقف اطلاق النار .

ولفت عبد السلام الى ان وقف اطلاق النار اعلن لمجرد التدليس وخداع العالم فقط ، مستنكرا في الوقت عينه انسياق مجلس الامن وراء الخداع الذي يمارسه تحالف العدوان ، واستمراره في اتخاذ المواقف الرمادية التي تشجع تحالف العدوان على مواصلة عدوانه وحصاره للشعب اليمني.