محطة بوشهر النووية تنهي تقييم رابطة "وانو" بنجاح

واضاف بنازاده في تصريح صحفي ان محطة بوشهر النووية الى جانب المحطات العالمية المتطورة تخضع لتقييم دائم ومستمر من وكالة الطاقة الذرية الدولية وخبراء الرابطة العالمية للمشغلين النوويين "وانو" .

واوضح ان المحطة وضمن الخطة السنوية لها وبعد 300 يوم من انتاج الكهرباء بمقدار سبعة مليارات و 200 مليون كيلوواط ساعة فقد تم ايقافها بشكل مؤقت ولمدة شهرين وذلك لاستبدل الوقود وعمليات الصيانة الدورية والاطمئنان على سلامتها.

وتابع ان محطة بوشهر ومنذ دخولها الخدمة قامت بانتاج 43 مليار كيلوواط ساعة كهرباء وكان لها دورا مميزا في استقرار شبكة الكهرباء الوطنية وخاصة في محافظة بوشهر.

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