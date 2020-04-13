لجنة الامن القومي البرلمانية تعقد اجتماعا لمكافحة فيروس كورونا

واضاف نقوي حسيني ان هذا الاجتماع سيعقد غدا الثلاثاء بحضور وزيري الصناعة والتعدين والتجارة " رضا رحماني " و الاقتصاد والمالية " فرهاد دج بسند" .

وكان مجلس الشورى الاسلامي قد بحث خطط الحكومة لمكافحة كورنا خلال جلسته العلنية الاسبوع الماضي حيث قدم وزيري الداخلية و الصحة تقريرا بهذا الشأن كما حضر الجلسة رئيس منظمة التخطيط الايرانية .

و كان المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي اسد الله عباسي قد اعلن في 28 شباط/فبراير الماضي عن توقف مجلس الشورى الاسلامي عن العمل حتى اشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا.

و اضاف عباسي ان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي" بعث رسالة الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي قدم خلالها توصياته بشأن توقيف عمل المجلس بسبب انتشار فيروس كورونا، وعلى هذا الاساس، تقرر توقف المجلس عن العمل حتى اشعار آخر.

هذا و عقد مجلس الشورى الاسلامي الاربعاء الماضي ( 8 نيسان/ ابريل الجاري) اجتماعا لمنح الثقة لوزير الجهاد الزراعي " كاظم خاوازي".

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