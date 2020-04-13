١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٩ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83748856
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منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن /13 نيسان/ ابريل /ارنا – بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم الاثنين على الشكل التالي :

آخر تحديث : الاثنين 13 نيسان 2020 – الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي

- اجمالي عدد الاصابات : 1,853,505 شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 114,257 شخصا

- اجمالي عدد المتعافين :423,728 شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :   

آمریکا، المصابون : 560,433- الوفيات :  22,115- المتعافون : 32,634

اسبانیا، المصابون : 166,831- الوفيات :  17,209- المتعافون :    62,391    

ايطاليا، الاصابات :156,363– الوفيات : 19,899- المتعافون : 34,211

فرنسا، المصابون :132,591 - الوفيات : 14,393- المتعافون : 27,186

المانيا ، المصابون : 127,854- الوفيات : 3,022– المتعافون : 60,300

الصين، المصابون : 82,061 الوفيات : 3,341 - المتعافون : 77,663

بريطانيا، المصابون : 84,279 الوفيات : 10,612 المتعافون :  344

ایران، المصابون : 71,686-  الوفيات : 4474 المتعافون 43984

انتهى** 2344   

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