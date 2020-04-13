آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر تحديث : الاثنين 13 نيسان 2020 – الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي
- اجمالي عدد الاصابات : 1,853,505 شخصا
- اجمالي عدد الوفيات : 114,257 شخصا
- اجمالي عدد المتعافين :423,728 شخصا
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :
آمریکا، المصابون : 560,433- الوفيات : 22,115- المتعافون : 32,634
اسبانیا، المصابون : 166,831- الوفيات : 17,209- المتعافون : 62,391
ايطاليا، الاصابات :156,363– الوفيات : 19,899- المتعافون : 34,211
فرنسا، المصابون :132,591 - الوفيات : 14,393- المتعافون : 27,186
المانيا ، المصابون : 127,854- الوفيات : 3,022– المتعافون : 60,300
الصين، المصابون : 82,061 الوفيات : 3,341 - المتعافون : 77,663
بريطانيا، المصابون : 84,279 الوفيات : 10,612 المتعافون : 344
ایران، المصابون : 71,686- الوفيات : 4474 المتعافون 43984
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