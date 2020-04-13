آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

طهران/10 نيسان / ابريل / ارنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة 68 الفا و192شخصا ، وبوفاة 122 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 4232 شخصا.