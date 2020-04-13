بينهم حاخام الكيان السابق..ارتفاع عدد الوفيات والمصابين ب "اسرائيل" إلى 110 حالة

وبحسب المعطيات، وصل عدد المصابين بحالة خطيرة إلى 181، منهم 133 يخضعون لأجهزة التنفّس الاصطناعي، بالإضافة إلى 168 مصابًا بحالة متوسّطة، و9087 آخرين بحالة طفيفة. ويرقد 750 مصابا في المشافي، بينما يتلّقى 7257 العلاج في

الحجر المنزلي، و1058 في الفنادق.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 1689.

وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو أعلن في ساعة متأخرة من الليل الماضي إن أحد كبار حاخامين الكيان السابقين توفي بعد إصابته بفيروس كورونا في أبرز حالة وفاة في إسرائيل بسبب تلك الجائحة.

وتوفي إلياهو باكشي - دورون الذي عمل كبير حاخاميين للسفارديم أو اليهود المنحدرين من أصول شرق أوسطية أو شمال أفريقيا في ساعة متأخرة ليل الأحد بسبب مشكلات ناجمة عن فيروس كورونا في مستشفى بالقدس عن 79 عاما.

وباكشي-دورون كان الحاخام الاكبر للسفارديم في إسرائيل بين عامي 1993 و2003، ولد في القدس عام 1941 وكان حاخام حيفا مدى 18 عاما قبل ان ينتخب حاخاما للكيان الصهيوني.

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