600 مليون دولار..قيمة صادرات الشركات المعرفية الايرانية خلال عام

واضاف "روح الله استيري" اليوم الثلاثاء ان 450 شركة معرفية قامت بتصدير منتجاتها الى الخارج، مبينا ان معظم ماتم تصديره كان يتعلق بقطاع الادوية والمعدات الطبية.

واشار الى ان الادوية التي تم تصديرها انتجت في هذه الشركات بنسبة 100 بالمائة وبسبب جودتها العالية اجتاحت اسواق العالم .

وصرح ان هناك خطوات جيدة تم اتخاذها لدعم الشركات المعرفية التصديرية منها ايجاد فرص لمشاركة تلك الشركات في المعارض الدولية كي يكون لها حضور في الاسواق الاجنبية وخاصة دول الجوار.

واشار استيري الى تصدير هذه الشركات لاكثر من 150منتجا قائما على المعرفة، موضحا ان الشركات القائمة على المعرفة والتي تعمل في مجال الصحة والعلاج تبلغ الف و100 شركة حيث تقوم بانتاج وتصدير منتجاتها في هذا المجال.

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