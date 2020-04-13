اكثر من20مليار دولار..قيمة الصادرات غيرالنفطية خلال 10شهور

واشار تقرير لوزارة الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية الى ان قيمة صادرات السلع والبضائع غير النفطية الى دول الجوار بلغت 20مليار و 300 مليون دولار من بدء العام الايراني الفائت (21 مارس 2019) حتى 20 يناير/ كانون الاول 2020 اي خلال 10 شهور.

وبين التقرير ان حجم الصادرات غير النفطية الايرانية الى الخارج بما فيها دول الجوار بلغ 133 مليون و 900 الف طن بقيمة 41.3 مليار دولار خلال العام الماضي ( انتهى في 20 مارس 2020) .

وجاء في التقرير انه و رغم الحظر المفروض على ايران فقد شهدت صادرات السلع الايرانية نموا خلال العام الماضي بنسبة 13بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه .

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