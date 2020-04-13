ظريف ولافروف یتباحثان حول آخر التطورات في أفغانستان واليمن

وأفادت الدائرة العامة للإعلام في وزارة الخارجية، ان الجانبين ناقشا كذلك آخر المستجدات حول انتشار فيروس كورونا بالمنطقة والعالم، وسبل المكافحة الجماعية لمكافحة هذا الوباء المتفشي.

كما أجرى وزير الخارجية محمد جواد ظريف، صباح اليوم ‏الإثنين‏، اتصالين هاتفيين منفصلين، بحث فيهما مع نظيريه التركي والقطري بشأن مستجدات الأزمة السياسية في أفغانستان خاصة عملية السلام في هذا البلد ومكافحة كورونا.

وفي السياق ذاته، أكد ظريف في إتصال هاتفي له مع المشرف على وزارة الخارجية الأفغانية حنيف اتمر أمس الأحد على ضرورة الوحدة بين مختلف الفصائل الأفغانية، وإرساء السلام والإستقرار في هذا البلد، وتعزيز العلاقات الثنائية.

كما جرت محادثات هاتفية مساء أمس الأحد، بين الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريس ووزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف حول وقف اطلاق النار في اليمن.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، قدّم غوتيريس عرضا حول اجراءات وجهود منظمة الامم المتحدة لاستمرار وقف اطلاق النار في اليمن.

وفيما أكد دعمه لجهود الامين العام لمنظمة الامم المتحدة لوقف اطلاق النار في اليمن، شدد ظريف ان لا حل عسكريا لازمة اليمن، معتبرا ارساء وقف اطلاق النار المستديم مقدمة لبدء المسيرة السياسية لتسوية الازمة في هذا البلد.

كما قدم وزير الخارجية الايراني عرضا لجهود الجمهورية الاسلامية الايرانية الدبلوماسية في المساعدة على تسوية الازمة السياسية في افغانستان والتقدم بعملية السلام فيها، لافتا الى تفاصيل لاتصالاته مع كل من محمد اشرف غني وعبدالله عبدالله وحنيف اتمر.

انتهى**أ م د