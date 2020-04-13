متحدث الخارجية يحتفي بيوم العارف الايراني الشهير عطار النيشابوري

وكتب موسوي في تغريدة له اليوم الاثنين : ان رائد قمم العرفان عطار النيشابوري، خلّف مجموعة عظيمة من التراث الفكري، بما في ذلك ديوان اشعاره.

واضاف : ان كتاب "منطق الطير" من اشهر الاثار العرفانية والادبية في العالم، الذي يرسم نهج التألق والنهوض بالروح الانسانية نحو الشموخ؛ "للقاء العنقاء ينبغي العبور من مدن الحب السبعة".

يذكر ان، "ابو حامد محمد المعروف بـ عطار النيشابوري"، ولد في نيشابور سنة 540 للهجرة وقتل خلال غزو المغول؛ وكان احد ابرز الشعراء والعرفاء الايرانيين وعُرف بغزارة الإنتاج، ومن أشهر آثاره كتاب "منطق الطير" وهو شبه ملحمة نقع فيها على أوضح تفسير شعري للعرفان.

وتحتفي ايران الاسلامية، في 13 نيسان/ ابريل (25 فروردين حسب التقويم الفارسي) من كل عام، باليوم الوطني للشاعر والعارف الشهير عطار النيشابوري، وتقام بالمناسبة احتفالية في مسقط راسه نيشابور (شرق البلاد)، سوى في هذا العام حيث الغيت المراسم بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

انتهى ** ح ع