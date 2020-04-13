وزارة الصحة الإيرانية لا تعتمد "المناعة الجماعية" في التصدي لكورونا

وأضاف، "ان هذا الأمر قد يحدث من تلقاء نفسه، إلا ان إستراتيجية النظام الصحي في البلاد لا تتمثل في تحقيق "المناعة الجماعية" وإذا حدث ذلك في مكان ما، قد تطغي تداعيات الوباء على جميع الأدوات والآليات البشرية" مؤكدا، "ان وزارة الصحة لم تضع مثل هذا الشيء على جدول أعمالها على الإطلاق".

وتابع: ليس من المتوقع تحقق "المناعة الجماعية" بالنسبة لفيروس كورونا، وقد يصاب نحو 15 بالمائة من إجمالي السكان في البلاد كحد أقصى، مؤكدا ان جميع الجهود ترتكز على كشف حالات الإصابة واتخاذ إجراءات كالتباعد الاجتماعي، وتعزيز التوعية العامة، وفرض القيود، وتعزيز المراقبة للحؤول دون إصابة القسم الأكبر من أفراد المجتمع وعدم فرض مزيد من الأعباء على المستشفيات والمراكز العلاجية في البلاد.

انتهى**أ م د