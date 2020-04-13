روحاني يؤكد على رعاية البروتوكولات الصحية في النقل العام داخل المدن

واطلع الرئيس روحاني في هذا الاتصال على اخر المستجدات بشأن تنفيذ مشروع "التباعد الاجتماعي" الذكي وعودة النشاطات الاقتصادية الاقل خطورة من حيث تفشي فيروس كورنا في انحاء البلاد؛ مؤكدا ضرورة التنسيق الشامل بين جميع المحافظات بهدف اجراء بروتوكولات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والتعليمات الصادرة عن المحافظين في هذا الخصوص.

واوعز رئيس الجمهورية خلال هذا الاتصال الى وزير الداخلية بتعزيز الطاقات والامكانات في مجال النقل العام داخل المدن لتسهيل ظروف استخدام وسائل النقل العام للمواطنين مع رعاية التعليمات الوقائية والصحية اللازمة.

وفي اخر حصيلة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور" ان اجمالي عدد الاصابات بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 73 الفا و303 اشخاص، والمتوفين 4585، والمتعافين من الفيروس (في ايران) بلغ 45 الفا و983 شخصا.

انتهى ** ح ع