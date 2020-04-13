مسؤول برلماني : لجنة الامن القومي النيابية تجتمع غدا بوزيري الصناعة والاقتصاد

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين، اوضح نقوي حسيني ان، لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية ستناقش خلال اجتماعها غدا برامج الحكومة المتعقلة باستمرار مكافحة فيروس كورونا في البلاد.

واضاف، ان كلا من وزير صناعة والتعدين والتجارة "رضا رحماني"، و وزير الاقتصاد والمالية "فرهاد دجبسند" سيقدمان خلال اجتماع اللجنة غدا، تقريرا حول نشاطات الوزارتين في سياق مكافحة فيروس كورونا داخل البلاد.

وتوقع هذا المسؤول البرلماني، ان يركز اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية الثلاثاء، اهم الاجراءات المتبعة والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في ايران.

وفي اخر حصيلة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور" ان اجمالي عدد الاصابات بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 73 الفا و303 اشخاص، والمتوفين 4585، والمتعافين من الفيروس (في ايران) 45 الفا و983 شخصا.

انتهى ** ح ع