ايران تنفي المزاعم بشان ارسال المساعدات الى منطقة قراباغ الجبلية

واضافت السفارة الايرانية في تقرير صحفي لها : انه نظرا لتنامي العلاقات الشاملة بين ايران وجمهورية اذربيجان، قام اعداؤنا وكل من لا يطيق هذه العلاقات المتنامية، بنشر فيديو مزيف سعيا منهم للمساس بالعلاقات الجيدة القائمة على اسس حسن الجوار بين هذين البلدين.

واذ فندّت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية صحة هذا التقرير المصور، اكدت في بيانها الصحفي : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تربطها اي صلة برية وجوية مع جزء من الاراضي العائدة الى جمهورية اذربيجان والتي تسيطر عليها القوات الارمينية.

وتابعت : ان الارمن حاولوا من خلال بث مشاهد مصورة في السنوات الماضية ايضا، المساس بعلاقات البلدين ايران وجمهورية اذربيجان.

ونوّه تقرير السفارة الايرانية في باكو، الى ان مشاهد الفيديو المفبركة المشارة لم تحدد مكان وزمن الاحداث فيها، وبما يؤكد ان هذا التقرير لا اساس له من الصحة.

وفي الختام، اكدت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى اذربيجان ان المتوقع من وسائل الاعلام الاذربيجانية ايضا ان تتاكد بدورها من صحة التقارير التي تصل اليها قبل القيام ببثها وتجنب نشر التقارير التي تفتقر الى مصادر موثوقة.

انتهى** ح ع