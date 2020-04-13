قوى الأمن تفند خبر القبض على مصمم خطة الهروب من سجن "سقز" خارج البلاد

وفي تصريح له اليوم الإثنين، أضاف العميد آزادي، ان أعداء الجمهورية الإسلامية أخذوا يبثون أنباء كاذبة لا أساس لها من الصحة عبر وسائل الإعلام، زاعمين أن الاتحاد الوطني الكردستاني سلم الشخص المذكور إلى الحرس الثوري، بينما نُشرت أخبار اعتقاله على المواقع الإخبارية في 4 أبريل من قبل القضاء في محافظة كرستان.

وتابع، ان قوى الأمن الداخلي بمدينة "بانه" التابعة لمحافظة كردستان، نفذت عملية إستخبارية ألقت خلالها القبض على المتهم في منزل بإحدى قرى المدينة.

وأكد، ان المتهم الذي فر من السجن في 27 آذار/مارس لم يتمكن من عبور الحدود على الإطلاق وتم القبض عليه داخل البلاد من خلال عمليات مباغتة نفذت في 4 ابريل ليتم اعدامه في 11 ابريل.

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