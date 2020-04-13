١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٩:٢٣ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83749866
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ضبط طن واحد و16 كغم من المخدرات شرقي البلاد

ضبط طن واحد و16 كغم من المخدرات شرقي البلاد

بيرجند/13 نيسان/ابريل/إرنا- أعلن قائد قوى الأمن الداخلي بمحافظة خراسان الجنوبية (شرقي البلاد) "العميد مجيد شجاع" عن ضبط طن واحد و16 كغم من الإفيون والحشيش في مدينة طبس التابعة للمحافظة.

وأضاف العميد شجاع في تصريح له اليوم الإثنين، ان قوات الأمن الداخلي في مدينة طبس تمكنت من العثور على 881 كغم من الإفيون و135 كغم من الحشيش أثناء تفتيش شاحنة للوقود، تم تخبئتها فيها باحتراف.
وتم القبض على المهربين وحجز الشاحنة التي كانت بحوزتهم.
انتهى**أ م د

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