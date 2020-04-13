ضبط طن واحد و16 كغم من المخدرات شرقي البلاد

وأضاف العميد شجاع في تصريح له اليوم الإثنين، ان قوات الأمن الداخلي في مدينة طبس تمكنت من العثور على 881 كغم من الإفيون و135 كغم من الحشيش أثناء تفتيش شاحنة للوقود، تم تخبئتها فيها باحتراف.

وتم القبض على المهربين وحجز الشاحنة التي كانت بحوزتهم.

انتهى**أ م د