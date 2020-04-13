منظمة الصحة العالمية تنوه بمشاركة وسائل الإعلام الإيرانية في مكافحة كورونا

وفي رسالة بعثها اليوم الإثنين الى كبار المدراء في مختلف أقسام وزارة الصحة المعنية بمكافحة فيروس كورونا، أشار أسدي لاري الى زيارة وفد من خمسة أعضاء من منظمة الصحة العالمية إلى إيران التي أجريت في الفترة خلال 2-11 آذار/مارس بهدف تقديم المساعدات التقنية لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19 وكذلك تفقد الخدمات الإيرانية المتوفرة لمواجهة مع فيروس كورنا.

وتابع، ان ممثلي الصليب الأحمر الصيني، ومعهد روبرت كوخ الألماني، رافقوا وفد منظمة الصحة العالمية خلال الزيارة.

وأشار الى تقرير الوفد الأممي الذي نشره عقب الزيارة، مضيفا ان تحديد الأولويات وتبني الاستراتيجيات المناسبة من قبل وزارة الصحة في التشخيص والاختبار والحجر الصحي والعلاج المبكر، وتتبع أقارب المريض، والمشاركة العامة النشطة والبناءة، وزيادة عدد مختبرات التشخيص لفيروس كوفيد-19 بالتنسيق مع معهد باستور الإيراني للأبحاث المخبرية، وتخصيص مستشفيات خاصة للمصابين بكورونا، والتزام الأطباء والطاقم الطبي وروح المثابرة لديهم ونوعية الخدمات المقدمة، واطلاق حملة التعبئة الوطنية لمكافحة الفيروس، وتطبيق التباعد الإجتماعي، واغلاق المدارس، وتعليق الإجتماعات، وفرض القيود على السفر والتنقل بين المدن، أثارت اهتماما خاصا من خبراء منظمة الصحة العالمية، حسب التقرير.

كما نوه التقرير بالتعاون والمساهمة الواسعة لوسائل الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي، والقادة الدينيين، والقطاع الخاص، والشخصيات المشاهيروالشخصيات المؤثرة في إيران في مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور، بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الإثنين، 73 الفا و303 اشخاص ، فيما تم تسجيل 111 حالة وفاة أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ عدد المتوفين في ايران 4585 شخصا.

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