التخطيط لانتاج 1.2 مليون طن من الصلب في مجمع بناب في شمال غرب ايران

وقال جاهد خطيبي في تصريحه خلال اجتماع مجلس مدراء المجمع، انه تم خلال العام الماضي كسر الرقم القياسي لانتاج الصلب في هذا المجمع ومن المتوقع ان يتم خلال العام الجاري انتاج 450 الف طن من سبائك الصلب كما ان لنا في جدول اعمالنا انتاج 750 الف طن من المقاطع المدلفنة، لذا فانه باحتساب الصهر والدلفنة سيبلغ اجمالي الانتاج في المجمع مليونا و 200 الف طن.

واشار الى التخطيط لزيادة الصادرات بخمسة اضعاف واضاف، لقد تمكنا خلال العام الماضي من تصدير اكثر من 30 الف طن وهو اعلى رقم لنمو الصادرات بين شركات الصلب في البلاد وهو 10 اضعاف مقارنة مع العام الذي سبقه وكان 3 آلاف طن ونخطط لتصدير 150 الف طن خلال العام الجاري وهو 5 اضعاف العام الماضي.

انتهى ** 2342