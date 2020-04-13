وزارة الإقتصاد تؤكد مواصلة طرح أسهم الشركات الحكومية في البورصة

وأصدرت وزارة الإقتصاد والمالية إعلانا اليوم الإثنين، أكدت فيه انها تتابع بحسم تنفيذ عملية الاكتتاب الأولي وطرح أسهم المؤسسات الاقتصادية التابعة للحكومة في البورصة بناء على أوامر رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني في هذا الصدد.

وكان قد اوعز رئيس الجمهورية لوزير الاقتصاد والمالية فرهاد دجبسند يوم السبت 11 ابريل، بالاسراع في تنفيذ آلية طرح أسهم المؤسسات الاقتصادية التابعة للحكومة والمنظمات العامة والقوات المسلحة، في البورصة في أقرب وقت ممكن، وفقا للقرارات الاخيرة للحكومة .

انتهى**أ م د