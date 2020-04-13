والدة شهيد عمرها 96 عاما تتعافى من فيروس كورونا في ايران

وقال مهدي مصري في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الاثنين ان هذه العجوز البالغة من العمر 96 عاما وهي والدة احد شهداء فترة الدفاع المقدس (1980-1988) تمكنت بعد اسبوعين من الصراع مع فيروس كورونا من التغلب على المرض.

واضاف، ان هذه العجوز بعد تعافيها وقضائها عدة ايام في قسم النقاهة غادرت المستشفى عائدة الى احضان اسرتها.

واوضح بان هذه المراة العجوز تعاني من مرض الزهايمر.

واشار رئيس كلية العلوم الطبية في مدينة ساوة الى تعافي عدد من المسنين من مرض كورونا في مدينة ساوة وهم رجل عمره 102 عام وامرتان عمرهما 75 و 67 عاما.

ووفقا لاحدث الاحصائيات اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني عن اصابة 73303 وتعافي 45983 ووفاة 4585 بسبب فيروس كورونا في البلاد حتى يوم امس الاثنين.

انتهى ** 2342