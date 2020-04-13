مسؤول: ازدياد استخدام وسائط النقل العام في طهران يبعث على القلق

وقال زالي في تصريح له الاثنين، انه خلال الايام الثلاثة الماضية شهدنا ازديادا في استخدام وسائط النقل العام في طهران خاصة مترو الانفاق وحتى انه كان هنالك بعض الزحام في بعض الاماكن وهو ما يدعو للقلق بسبب تداعياته التي يمكن ان تظهر خلال الايام القادمة.

وحول احدث الاحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في العاصمة، قال ان 623 شخصا مصابا بفيروس كورونا قد غادروا المستشفيات من الاقسام العادية والعناية المركزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تم خلال الفترة ذاتها ارقاد 399 مصابا جديدا في الاقسام العادية و 100 مصاب في العناية المركزة.

واوضح بان ارقاد 499 مصابا جديدا في طهران خلال الساعات الـ 24 الماضية يشير الى انخفاض بسيط مقارنة مع العدد في الفترة السابقة لها الا انه مازال عددا ملحوظا.

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