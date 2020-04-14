شركة ايرانية بإمكانها انتاج مليون عدة لتشخيص كورونا اسبوعيا

واضاف " علي سيف بور ابوالحسني " اليوم الثلاثاء لمراسل وكالة ارنا ان شركة لرزه نكار بارسيان وبالتعاون مع شركة معرفية تركية قامت بانتاج عدة لتشخيص كورونا وحصل المنتج على تأييد دولي، مشيرا الى امكانية انتاج مليون وحدة منها اسبوعيا.

وبين ابوالحسني انه وبسبب الحظر ووجود مشاكل في تأمين المواد الاولية فإن جميع الاجراءات تمت في تركيا حيث تم شراء المواد الكيميائية المستخدمة في المنتج من شركة " Merck KGaA" الالمانية المنتجة للمواد الكيمياوية الدوائية .

واشار ابوالحسني الى استلام الشريك التركي لطلبات شراء العدة الطبية التشخيصية من الدول التي تعاني من تفشي فيروس كورونا بما فيها الولايات المتحدة الامريكية والدول الاوروبية.

واكد المديرالتنفيذي لشركة "لرزه نكار بارسيان" على امكانية الانتاج وبشكل واسع ليصل الى مليون وحدة اسبوعيا .

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