مسؤول ياباني يعرب عن قلقه من الحظر على إيران مع انتشار كورونا

وجاء في رسالة "دايساكو كادوكاوا" إلى "حيدر اسكندر بور": لقد تلقيت رسالتك بشأن رفع الحظر في ظل تفشي فيروس كورونا، كما اطلعت من وسائل الإعلام على الوضع الحالي في إيران بسبب تفشي الفيروس، وأنني قلق من هذا الوضع، واود أن أعرب عن احترامي لجميع الأشخاص الذين يعملون بلا كلل لعلاج المرضى على مدار الساعة.

واكد رئيس بلدية كيوتو: لنذهب إلى مواجهة كورونا معا ونسيطر عليه في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن الناس في العالم من العودة إلى حياتهم الطبيعية دون أي مخاوف أو قلق.

وكان رئيس بلدية شيراز قد بعث برسالة إلى رؤساء المدن الصديقة والشقيقة في 11 مارس الماضي، حث فيها رؤساء وأمناء المنظمات الدولية على اتخاذ موقف موحد لرفع الحظر الجائر عن إيران في ظل تفشي كورونا.

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