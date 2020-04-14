آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر تحديث : الثلاثاء 14 نيسان 2020 – الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي

- اجمالي عدد الاصابات : 1,925,384 شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 119,718 شخصا

- اجمالي عدد المتعافين :447,960 شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :

آمریکا، المصابون : 587,155 - الوفيات : 23,644 - المتعافون : 36,948

اسبانیا، المصابون : 170,099- الوفيات : 17,756 - المتعافون : 64,727

ايطاليا، الاصابات :159,516 – الوفيات : 20,465 - المتعافون : 35,435

فرنسا، المصابون :136,779 - الوفيات : 14,967 - المتعافون : 27,718

المانيا ، المصابون : 130,072 - الوفيات : 3,194 – المتعافون : 64,300

الصين، المصابون : 82,249 الوفيات : 3,341 - المتعافون : 77,738

بريطانيا، المصابون : 88,621 الوفيات : 11,329 - المتعافون : -

ایران، المصابون : 73,303- الوفيات : 4585 - المتعافون 45,983

انتهى** 2344