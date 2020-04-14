صابري: إيران مستعدة لتعزيز التعاون الثقافي مع طاجيكستان

وخلال الاجتماع، هنأ السفير صابري السيدة "دولت زاده" على تعيينها وزيرة للثقافة في جمهورية طاجيكستان، مشيرا إلى إرادة كبار المسؤولين في البلدين لتوسيع العلاقات بين البلدين، اللذين يشتركان في الدين واللغة والثقافة، وكذلك التطورات الإيجابية في العلاقات بين إيران وطاجيكستان خلال العام الماضي، معلنا استعداد طهران لتطوير وتقوية العلاقات في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الثقافي بين البلدين، والذي لاقى ترحيب الجانب الطاجيكي.

واشار السفير الايراني الى القواسم العديدة المشتركة بين إيران وطاجيكستان في مختلف المجالات، خاصة في المجال الثقافي، والقدرات الجيدة المتاحة لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين، وقال ان إيران لاتضع اي قيود امام تطوير التعاون والعلاقات مع طاجيكستان.

وتطرق السفير الإيراني في طاجيكستان الى مجالات التعاون لتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين بمافيها اقامة الاسابيع الثقافية وزيارة الوفود الثقافية والفنية للمشاركة في معارض الكتب في البلدين، بالإضافة إلى زيارة المراكز الثقافية والفنية والتاريخية في إيران وطاجيكستان، وعقد معارض مشتركة لتقديم الإنجازات والأنشطة العلمية والثقافية والفنية، والاحتفال بالمناسبات الوطنية للبلدين، بما في ذلك إقامة أيام للشعراء حافظ ورودكي وفردوسي وسعدي ومولوي ، وتنظيم المهرجانات الموسيقية.

وشدد على عقد ندوات علمية وأدبية وثقافية حول مواضيع تهم المحافل العلمية والثقافية للبلدين بما في ذلك تنفيذ البرامج العلمية والثقافية المشتركة.

بدورها أعربت وزيرة الثقافة الطاجيكية عن أملها في تطوير العلاقات بين البلدين ، كما أعلنت استعداد بلادها لتطوير العلاقات الثقافية والتعاون بين البلدين في القضايا المطروحة.

انتهى** 2344