زيادة انتاج سبائك الفولاذ بمقدار 3.2 مليون طن سنويا

وأفادت إحصائيات منظمة تطوير وتحديث المناجم الإيرانية (ايميدرو)، أن حجم إنتاج سبائك الفولاذ بلغ 18.5 مليون طن ليسجل نموا بنسبة 4 في المائة مقارنة مع العام الماضي.

ووفقا للخطط المعدة من المقرر تدشين اربعة مشاريع جديدة لانتاج الفولاذ في ايران في العام الجاري هي " ني ريز" في محافظة فارس و" شادكان " في محافظة خوزستان (جنوب ) و" ميانه" في محافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب) و" قائنات" في محافظة خراسان الجنوبية (جنوب شرق) مما سيزيد طاقة انتاج ايران لسبائك الفولاذ بمقدار 3.2 مليون طن سنويا.

ووفقا لتقرير منظمة ايميدرو انتجت شركات صناعة الصلب في البلاد، خلال الاشهر الـ 11 الماضية، 18 مليون و574 الف و 748 طن من سبائك الصلب بزيادة قدرها 4 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

وخلال هذه الفترة انتجت الشركات التابعة للمنظمة 12 ملیون و 308 الف و 475 طن من المنتجات الفولاذية بما فيها االصفائح والانابيب مسجلة زيادة بمقدار 7 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وبلغ إنتاج الحديد الإسفنجي في الأشهر العشرة الماضية، 23 مليونا و687 الف طن، بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (21 مليونا و964 الف طن).

وبلغ مجموع انتاج الفولاذ في ايران خلال العام الماضي ( انتهى 20مارس 2020) 25 مليون طن ومن المتوقع ان يبلغ بنهاية العام الحالي مايزيد عن 30 مليون طن .

وايران ضمن اكبرعشرة منتجي الفولاذ عالميا .

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