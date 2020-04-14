روحانی : السلع الاساسیة في البلاد مؤمنة حتى نهاية العام

وخلال جلسة للجنة الاقتصادية في الحكومة، عقدت اليوم الثلاثاء، طمأن روحاني المواطنين بتوفر السلع الاساسية والأدوية والتجهيزات الطبية حتى نهاية العام الايراني الجاري الذي ينتهي في الحادي والعشرين من اذار / مارس 2021 .

وتطرق الرئيس روحاني الى القيود التي لابد من تطبيقها في اطار التباعد الاجتماعي الذكي ، مشيرا الى ان الجهات المختصة ستطلع المواطنين بالتدريج على مايمكن تجاوزه من القيود التي وضعت بسبب انتشار فيروس كورونا ، وعودة النشاطات قليلة الخطر ، فيما أكد ان المؤسسات التعليمية بكل مستوياتها ستبقى معطلة حاليا.

واوضح روحاني أن الحكومة رصدت مبلغ مئة الف مليار تومان للمؤسسات والمشاغل التي تضررت بسبب الاجراءات الخاصة بكورونا ، ومن بين هذا المبلغ 25 الف مليار تومان الى صندوق ضمان العاطلين تقدم كمنح للعاطلين عن العمل.

واضاف انه تم تخصيص 23 الف مليار تومان تمنح على شكل قروض بلا فوائد للعوائل الفقيرة والمحتاجة.

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