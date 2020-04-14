١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١:٤٧ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83750651
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قائد القوة البرية للجيش يعلن عن تسليم وزارة الصحة 28 مستشفى

قائد القوة البرية للجيش يعلن عن تسليم وزارة الصحة 28 مستشفى

طهران / 14 نيسان / ابريل / ارنا – اعلن قائد القوة البرية في جيش الجمهورية الاسلامية العميد " كيومرث حيدري" عن تسليم وزارة الصحة 28 مستشفى یعمل فیه 12 الف شخص من كوادر طبية وبسعة 9900 سرير وذلك ضمن مشاركة الجيش في مكافحة جائحة كورونا .

وقال العميد حيدري اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الجيش وتخليد بطولات القوة البرية ( 17 نيسان) سيتم اسدال الستار عن خمسة انجازات للجيش في مواجهة كورونا اثنين منها في مجال التشخيص وثلاثة في مجال التعقيم .

واضاف ان الجيش حقق انجازات اخرى في مجال الحرب السايبرية والاستخبارات وكذلك صناعةشاحنات قادرة على حمل عدة دبابات سيتم اسدال الستار عن هذه الانجازات لاحقا وكذلك سيتم عرض انواع مختلفة من الصواريخ المضادرة للدروع .

واشار العميد حيدري الى الاجراءات التي قام بها الجيش في مواجهة جائحة كورونا وقال : اكتسبنا تجارب جيدة في مواجهة كورونا معلنا استعداد الجيش لتزويد الدول الاخرى بها .
انتهى**م م**

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