قائد القوة البرية للجيش يعلن عن تسليم وزارة الصحة 28 مستشفى

وقال العميد حيدري اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الجيش وتخليد بطولات القوة البرية ( 17 نيسان) سيتم اسدال الستار عن خمسة انجازات للجيش في مواجهة كورونا اثنين منها في مجال التشخيص وثلاثة في مجال التعقيم .

واضاف ان الجيش حقق انجازات اخرى في مجال الحرب السايبرية والاستخبارات وكذلك صناعةشاحنات قادرة على حمل عدة دبابات سيتم اسدال الستار عن هذه الانجازات لاحقا وكذلك سيتم عرض انواع مختلفة من الصواريخ المضادرة للدروع .

واشار العميد حيدري الى الاجراءات التي قام بها الجيش في مواجهة جائحة كورونا وقال : اكتسبنا تجارب جيدة في مواجهة كورونا معلنا استعداد الجيش لتزويد الدول الاخرى بها .

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