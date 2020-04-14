معبر "برويزخان" الحدودي يستأنف نشاطه التجاري

واوضح "سیدروح اله لطیفي" بأن سائقي الشاحنات العراقية قد اضربوا عن العمل يوم امس احتجاجا على مسؤوليهم في الحدود , وبما ان نقل البضائع الى العراق بحاجة الى نقل البضائع من الشاحنات الايرانية الى العراقية عند الحدود فان الاضراب جعل 700 شاحنة ايرانية محملة بالسلع متوقفة خلف الحدود الايرانية ومثلها عند الطرف العراقي .

واضاف انه وبعد التفاوض تم انهاء اضراب سائقي الشاحنات العراقية واستئناف التصدير.

وافتتح معبر 'برويز خان' الحدودي بشكل رسمي عام 2007، ويقع بجوار اقليم كردستان العراق ويتاخم لمدينة السليمانية العراقية.

ويعد 'برويز خان' من المعابر الاستراتيجية لايران حيث ان 54 بالمئة من الصادرات الايرانية غير النفطية للعراق تمر عبر هذا المعبر.

انتهى**م م**