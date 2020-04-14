ايران تحقق 42 بالمئة من النمو في صادرات الصلب

وحسب المؤشرات الاحصائية الصادرة عن رابطة منتجي الصلب في ايران، فقد بلغ حجم صادرات سبائك الصلب خلال الاشهر الـ 11 الماضية من العام السابق مليونا و441 الف طن؛ وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه حيث تصدير ما يبلغ مليونين و930 الف طن من هذا المنتج.

وتضيف هذه التقارير، ان اجمالي انتاج الصلب في البلاد بلغ خلال الفترة نفسها 3 ملايين و275 الف طن، بينما سجل العام الذي سبقه مليونين و612 الف طن.

كما نوهت التقارير الاحصائية الى تراجع حجم استيراد سبائك الصلب بنسبة 89 بالمئة خلال الاشهر الـ 11 الماضية من العام السابق، بالتزامن مع نمو بنسبة 42 في صادرات هذا المنتج.

انتهى ** ح ع