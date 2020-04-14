المساعدات الطبية توفر أرضية ملائمة لتعزيز العلاقات بين الشعوب

وعلى هامش حفل التبرع بـ70 جهاز مولد الأوكسجين من قبل مؤسستي "بانداريكا" و"سيخونغ" الخيريتين بمقر السفارة الإيرانية في بكين اليوم الثلاثاء، أشار كشاورززادة، الى جذور العلاقات التي تجمع بين شعبي إيران والصين، اللتين تتمتعان بحضارتين عريقتين تمتدان الى عمق التاريخ.

وفيما أعرب عن شكره وتقديره لمساعدات مؤسستي "بانداريكا" و"سيخونغ" الخيريتين، نوه كشاورزادة الى القيمة الروحية الثمينة لتبرعات الشعب الصيني الى الشعب الإيراني التي تفوق قيمتها المادية بأضعاف.

وأكد، ان الشعب الإيراني يثمن مساعدات الشعب الصيني مضيفا، "نحن فخورون بأن لدينا الكثير من القواسم التاريخية المشتركة مع الشعب الصيني المثابر والتواق للعلم والدؤوب في العمل".

وأعرب السفير الإيراني لدى الصين عن سروره بنجاح الشعب الصيني في احتواء فيروس كورونا الذي تحقق بفضل جهوده المثالية.

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