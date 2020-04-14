الحرس الثوري حشد جميع قواته في مناورات الدفاع البيولوجي

وعلى هامش المناورات الشاملة للدفاع البيولوجي وتطهير البيئة، أضاف بورجمشيديان في تصريح له اليوم الثلاثاء، فيما يخص تعقيم البيئات المغلقة، تم تحديد آلاف الأماكن وقد نفذت المقار العشرة للقوة البرية إجراءات جيدة جدا في هذا الصدد لحد الآن.
وتابع، ان خلال هذه المناورات ت تم استخدام 1700 آلة خاصة بالحرب الحديثة وتم تطهير بعض البيئات الحساسة كالمستشفيات عشرات المرات.
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طهران/14 نيسان/أبريل/إرنا- صرح المساعد المنسق للقوات البرية في حرس الثورة الإسلامية "العميد علي أكبر بورجمشيديان"، ان الحرس الثوري حشد جميع قواته خاصة القوات البرية في مناورات الدفاع البيولوجي؛ موضحا ان جميع الإجراءات المتخذة من قبل الحرس الثوري منذ الأيام الأولى من انتشار فيروس كورونا تمت تحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.
وعلى هامش المناورات الشاملة للدفاع البيولوجي وتطهير البيئة، أضاف بورجمشيديان في تصريح له اليوم الثلاثاء، فيما يخص تعقيم البيئات المغلقة، تم تحديد آلاف الأماكن وقد نفذت المقار العشرة للقوة البرية إجراءات جيدة جدا في هذا الصدد لحد الآن.
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