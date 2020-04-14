وزير الصناعة يحضر إجتماع اللجنة النيابية للأمن القومي

وفي تصريح لمراسل إرنا، أضاف نقوي حسيني، ان وزير الصناعة والتعدين والتجارة، أكد أن وزارته منهمكة بشدة بأداء مهامها في سياق مكافحة كورونا ووضعت على رأس أولوياتها توفير السلع والاحتياجات الأساسية، وإدارة الإنتاج، وتحقيق "قفزة الإنتاج".

وتابع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، ان تنظيم السوق وتلبية الاحتياجات الأساسية للناس، وملء الأسواق بالسلع ووضعها في المتناول، تعد من الإجراءات المهمة لهذه الوزارة ولحسن الحظ لا توجد مشكلة في السوق وكل شيء متاح للمواطنين.

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