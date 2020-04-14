آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا في العالم

آخر تحديث : الثلاثاء 14 نيسان 2020 – الساعة الثامنة و50 دقيقة مساء :

- اجمالي عدد الاصابات : 1,949,619 شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 121,927 شخصا

- اجمالي عدد المتعافين : 460,541 شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :

آمریکا، المصابون : 588,958 - الوفيات : 23,749 - المتعافون : 37326

اسبانیا، المصابون : 172,541- الوفيات : 18056 - المتعافون : 67,504

ايطاليا، الاصابات : 159,516 – الوفيات : 20,465 - المتعافون : 35,435

فرنسا، المصابون : 136,779 - الوفيات : 14,967 - المتعافون : 27,718

المانيا، المصابون : 130,694 - الوفيات : 3,261 – المتعافون : 68,200

الصين، المصابون : 82,249 - الوفيات : 3,341 - المتعافون : 77,738

بريطانيا، المصابون : 93,873 - الوفيات : 12,107 - المتعافون : -

ایران، المصابون : 74,877- الوفيات : 4683 - المتعافون 48,129

انتهى** ح ع