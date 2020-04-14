رقم قياسي للصادرات من جمارك "ميناء أمير آباد" شمالي البلاد

وفي حوار حصري مع مراسل إرنا، أضاف جمشيدي، ان نسبة صادرات السلع الإيرانية من جمارك ميناء أمير آباد في العام الماضي تظهر زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف من حيث القيمة مقارنة بالسنوات التي سبقته، حيث ارتفعت من 31 مليون دولار عام 1397، لتصل الى نحو 100 مليون دولار في العام الماضي.

وتابع، ان السلع المصدرة من جمارك ميناء أمير آباد في العام الماضي تظهر أيضا زيادة من ناحية الوزن بنسبة 30 في المائة، حيث ارتفعت من 570 ألف طن عام 1397، لتصل الى نحو 768 ألف طن من مواد البناء والأسمنت، والمعادن، وغاز البوتان، وغيرها من المنتجات الإيرانية في العام الماضي.

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