رقم قياسي للصادرات من جمارك "ميناء أمير آباد" شمالي البلاد

وفي حوار حصري مع مراسل إرنا، أضاف جمشيدي، ان نسبة صادرات السلع الإيرانية من جمارك ميناء أمير آباد في العام الماضي تظهر زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف من حيث القيمة مقارنة بالسنوات التي سبقته، حيث ارتفعت من 31 مليون دولار عام 1397، لتصل الى نحو 100 مليون دولار في العام الماضي.
وتابع، ان السلع المصدرة من جمارك ميناء أمير آباد في العام الماضي تظهر أيضا زيادة من ناحية الوزن بنسبة 30 في المائة، حيث ارتفعت من 570 ألف طن عام 1397، لتصل الى نحو 768 ألف طن من مواد البناء والأسمنت، والمعادن، وغاز البوتان، وغيرها من المنتجات الإيرانية في العام الماضي.
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ساري/14 نيسان/أبريل/إرنا- أعلن المدير العام لجمارك ميناء أمير آباد في محافظة مازندران (شمالي البلاد) "أمير جمشيدي" عن تصدير ما قيمته نحو 100 مليون دولار من السلع الإيرانية من جمارك هذا الميناء الى دول بحر قزوين خلال العام الماضي الإيراني (1398- إنتهى في 20 آذار/مارس)، وهو رقم قياسي غير مسبوق من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وفي حوار حصري مع مراسل إرنا، أضاف جمشيدي، ان نسبة صادرات السلع الإيرانية من جمارك ميناء أمير آباد في العام الماضي تظهر زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف من حيث القيمة مقارنة بالسنوات التي سبقته، حيث ارتفعت من 31 مليون دولار عام 1397، لتصل الى نحو 100 مليون دولار في العام الماضي.
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