وزير الرياضة الايراني: سنتخذ القرار حول الدوري الممتاز مطلع الشهر القادم

وقال سلطاني فر في تصريح له الثلاثاء، ان ازمة كورونا القت بظلالها ايضا على الرياضة في انحاء العالم بحيث تم حتى ارجاء الالعاب الاولمبية وتوقفت اقوى دوريات كرة القدم في العالم الا ان التخطيط جار للرياضة وهنالك امامنا على اي حال مباريات دوري ابطال اسيا بكرة القدم والتصفيات المؤهلة الى المونديال والالعاب الاولمبية لذلك فان الانشطة الادارية والفنية والتخطيط من قبل الاتحادات الرياضية ستستمر مع التزام البروتوكولات الصحية.

واضاف، انه وفي ضوء استفسارنا من وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي فان امكانية خوض التدريبات غير ممكنة حتى منتصف الشهر (الايراني) القادم (4 ايار/ مايس)، لذا فان امكانية مزاولة الانشطة الرياضية غير ممكنة حتى نهاية الشهر ذاته (20 ايار) لكننا سنتخذ القرار حول استئناف مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم منتصف الشهر القادم (4 ايار) لان كل فريق بحاجة على الاقل الى 15 يوما من التمارين لاكتساب الجهوزية اللازمة لخوض المباريات.

انتهى ** 2342