العراق يسجل 22 اصابة جديدة بكورونا ويشدد على تمديد حظر التجوال

وقال عضو خلية الأزمة البرلمانية العراقية جواد الموسوي في تصريح صحفي، إنه "يجب ان يستمر حظر التجوال سبعة إلى عشرة أيام حالياً وبعد هذا التاريخ لدينا أكثر من سيناريو".

ومن المقرر ان ينتهي حظر التجوال الذي أعلن عنه مؤخرا في 18 نيسان/ابريل الجاري.

فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد، القبض على 23713 مخالفاً وحجز 1317 عجلة ودراجة نارية وتسهيل دخول 17814 عجلة تحمل مواد غذائية إلى العاصمة منذ بدء حظر التجوال في 17 آذار/مارس الماضي، مؤكدةً على التعاون التام مع الجهات المستثناة من إجراءات حظر، وأكدت بانها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت ، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 حالة شفاء من الفيروس في العراق دون تسجيل أي حالة وفاة ليوم الثلاثاء، وبلغ العدد الاجمالي للاصابات في العراق 1400 اصابة، وحالات الشفاء 766 حالة، والوفيات 78 وفاة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم فحص (1756) نموذجا للحالات المشتبه بها في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة، أنه لغرض تقييم الموقف الوبائي في العراق تم تنفيذ فعالية الرصد الفعال في المناطق ذات الخطورة العالية والمناطق الصامتة، حيث تم اجراء فحص(5890) نموذجا (عدا اقليم كردستان)، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (45437) نموذجا.

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