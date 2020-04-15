بماذا خولت القوى الشيعية العراقية الكاظمي؟ ومتى يعلن كابينته الوزارية؟

وقال الشمري في تغريدة له في حسابه على تويتر : "خولت الحكمة والقوى السياسية الشيعية رئيس الوزراء المكلف الكاظمي صلاحية اختيار كابينته الوزارية شريطة الكفاءة والتخصص والنزاهة واكدت دعمها واسنادها للحكومة".

وأضاف انه "من المؤمل ان تنتهي عملية تنقية الاسماء واختيارها في غضون عشرة ايام للتصويت لها في مجلس النواب".

ويعكف رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، على عقد اللقاءات مع رؤوساء الكتل السياسية داخل البيت الشيعي، للانطلاق صوب اجراء الحوارات مع اتحاد القوى والتحالف الكردستاني، وذلك بهدف تشكيل الحكومة الجديدة.

وانهى الكاظمي اجتماعه، اول أمس الاثنين، في بيت رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وحضره كل من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي وآخرون.

وعلى هامش الاجتماع خول المجتمعون، الكاظمي باستخدام كامل حريته في اختيار وزراء حكومته مع مراعاة شرط التوازن الخاص بالمكونات.ووفقاً لمسؤول رفيع المستوى، فان حكومة الكاظمي ستضمن تمثيل الشيعة والسنة والاكراد والاقليات.

وقال ان حكومة مصطفى الكاظمي ستتكون من 22 وزارة، تقسم على اساس التمثيل النيابي بـ 12 وزارة للشيعة، و6 وزارات للسنة، و3 وزارات للاكراد، ووزارة واحدة للاقليات مؤكدا ان جميع الكتل السبعة المنضوية تحت البيت الشيعي لم تتراجع عن دعم الكاظمي لغاية الان.

انتهى** ع ص