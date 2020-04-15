آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر تحديث : الاربعاء 15 نيسان 2020 – الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي

- اجمالي عدد الاصابات : 2,000,066 شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 126,754 شخصا

- اجمالي عدد المتعافين : 484,597 شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :

آمریکا، المصابون : 614,246 - الوفيات : 26,064 - المتعافون : 38,820

اسبانیا، المصابون : 174,060- الوفيات : 18,255 - المتعافون : 67,504

ايطاليا، الاصابات : 162,488 – الوفيات : 21,067 - المتعافون : 37,130

فرنسا، المصابون : 143,303 - الوفيات : 15,729 - المتعافون : 28,805

المانيا ، المصابون : 132,210- الوفيات :3495 – المتعافون : 77,816

الصين، المصابون : 82,295 الوفيات : 3,342 - المتعافون : 77,816

بريطانيا، المصابون : 93,873 الوفيات : 12,107- المتعافون : ---

ایران، المصابون : 74,877- الوفيات : 4683 - المتعافون : 48,129

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