١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٢ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83751598
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منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن /15 نيسان/ ابريل /ارنا – بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم الاربعاء على الشكل التالي :

آخر تحديث : الاربعاء 15 نيسان 2020 – الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي

- اجمالي عدد الاصابات : 2,000,066 شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 126,754 شخصا

- اجمالي عدد المتعافين : 484,597  شخصا        

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :   

آمریکا، المصابون : 614,246 - الوفيات :  26,064 - المتعافون : 38,820

اسبانیا، المصابون : 174,060- الوفيات :  18,255 - المتعافون : 67,504    

ايطاليا، الاصابات : 162,488 – الوفيات : 21,067 - المتعافون : 37,130

فرنسا، المصابون : 143,303 - الوفيات : 15,729 - المتعافون :  28,805

المانيا ، المصابون : 132,210- الوفيات :3495 – المتعافون : 77,816

الصين، المصابون : 82,295 الوفيات : 3,342 - المتعافون : 77,816

بريطانيا، المصابون : 93,873 الوفيات : 12,107- المتعافون  :  ---

ایران، المصابون : 74,877-  الوفيات : 4683 - المتعافون : 48,129

انتهى** 2344

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