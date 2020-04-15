روحاني : يجب ان نحارب المرض والبطالة معا

واضاف الرئيس روحاني في جلسة لمجلس الوزراء صباح اليوم الاربعاء ، أن فيروس كورونا بات معضلة تواجه جميع الدول ، وقد ترك آثاره على السياسة والاقتصاد والتجارة واسلوب حياة الناس.

وتابع روحاني : ان لدينا اليوم موضوعين مهمين هما عصر كورونا وما بعد كورونا ، ومن هنا فان من المهم في عصر كورونا أن نوجد الكيفية التي نواجه بها هذا المرض ، وبعد انتهاء هذا العصر نبحث الكيفية التي نعيد فيها تأهيل الاقتصاد وتنظيمه .

وأعتبر النجاح في هذا الامر يتطلب تكاتف كافة السلطات والمؤسسات في الدولة ، فهناك واجبات على عاتق الحكومة، وأخرى على عاتق القوى الاخرى ، فضلا عن الجانب المهم الذي يقع على عاتق المواطنين .

يتبع..