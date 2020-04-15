ازاحة الستار عن انجاز جديد لقوات التعبئة في مجال مكافحة كورونا

واعتبر اللواء سلامي اليوم الاربعاء على هامش ازاحة الستار عن جهاز تشخيص فيروس كورونا والذي قادر على الكشف عن المناطق الملوثة بالفيروس،اعتبر ذلك انجاز علميا وتقنيا فريدا من نوعه والذي تم تحقیقه بعد تفشي جائحة كورونا على يد علماء قوات التعبئة الشعبية.

واضاف ان مبدأ العمل في هذا الجهاز يرتكز بايجاد مجال مغناطيسي اي استخدام فيروس ثنائي القطبية حيث انه قادر على الكشف عن اماكن التلوث بفيروس كورونا بشعاع 100 متر ليتم خلال خمسة ثواني تنظيف المنطقة التي يوجد فيها الفيروس .

وقال ان هذا الجهاز يعمل عن بعد وبشكل ذكي ويستخدم لمسح و تعقيم المناطق الملوثة وتم اختباره في المستشفيات وكانت نسبة النجاح فيه 80% .

وتمت مراسم اسدال الستار بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء " حسين سلامي " ورئيس منظمة التعبئة العميد "غلام رضا سليماني".

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