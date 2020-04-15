الأدميرال خانزادي : بحر قزوين بحر السلام والصداقة

وحضر الأدميرال خانزادي، صباح اليوم الأربعاء، الى المنطقة البحرية الشمالية والتقى بقادة وأركان المنطقة البحرية الرابعة، واطلع على الاستعداد القتالي والتكتيكي للوحدات.

ووصف قائد القوة البحرية للجيش الايراني، زيادة مستوى الاستعداد القتالي والخبرات، هي العنصر الأفضل والأكثر فاعلية في الزيارات الميدانية وأضاف: أن مشاركة جميع الخبرات الشخصية والتنظيمية في جميع الأبعاد أثناء الأزمة مفيدة وفعالة للغاية.

كما زار الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، واطلع أثناء زيارته على المشاريع قيد الإنشاء والصيانة، عن كثب على إعادة بناء وتجهيز مدمرة دماوند 2.

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