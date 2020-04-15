انهاء الحظرالامريكي سيعزز قدرات ايران في مكافحة كورونا

واشار" قابل جمالزاده" اليوم الاربعاء في حوار مع ارنا الى تفشي فيروس كورونا عالميا معتبرا اياه تهديدا کبیرا واضاف : ان مواجهة هذا الفیروس یتطلب التعاون بين جميع الدول والتنسيق بينها.

واشار الى الاثار السلبية للحظر الامريكي الجائر ضد الشعب الايراني وقال : ان استمرار هذه السياسية سيعرض حياة الشعب الايراني برمته للخطر مشددا على ضرورة انهائه.

واعتبر القضاء على جائحة كورونا المتفشية عالميا بحاجة الى تضافر جهود دول العالم واضاف :ان الولايات المتحدة بفرضها الحصار الاقتصادي والسياسي على ايران تهدد حياة الملايين من الشعب الايراني وستكون تداعياته مدمرة لذا يجب التصدي لهذه السياسة العدائية بكل قوة وحزم وعلى المجتمع الدولي ان يقوم بواجبه حيال ذلك.

واشار الى سياسة العداء التي تنتهجا الادارة الامريكية ضد ايران منذ انتصار الثورة الاسلامية وقال : برغم الحظر فأن الجمهورية الاسلامية استطاعت وبالاتكال على قدراتها المحلية ان تحقق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات ومنها الدفاعية والعلمية والاقتصادية.

واضاف : ان ايران تمتلك الكثير من الامكانيات العلمية وفيها الكثير من العلماء الذين يعملون على تحقيق التقدم في بلدهم معربا عن ثقته بامكانية ايران القضاء على مرض كورونا من خلال افادة من هذه الامكانيات.

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